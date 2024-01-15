Fatih'te yangın paniği: Yarım saatlik müdahale ile önüne geçildi
4 katlı binaın 3'üncü katında başlayan yangının alevleri giderek yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yarım saatlik müdahale sonucunda yangını söndürdü.
İstanbul Fatih'te yangın paniği yaşandı.
Yangın, saat 13:00 sıralarında, Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.
Alevler üst kata sıçradı
Bir binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.
Yangın yarım saat sonra söndürülebildi
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, saat 13:00 sıralarında, Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.
Alevler üst kata sıçradı
Bir binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.
Yangın yarım saat sonra söndürülebildi
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.