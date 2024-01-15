  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu

Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu.

Ekleme: 15.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Fatih Camii imamı Galip Usta taburcu oldu
İstanbul Fatih Camii'nde, 8 Ocak Pazartesi günü yaşanan bıçaklı saldırıda, cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem bıçaklanmıştı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde olayın yaşandığı günden bu yana tedavisi devam eden imam Galip Usta, bugün taburcu edildi.

"ŞEHİTLERİN HABERİNİ DUYDUKÇA BENİM ACI DAHA HAFİF KALMIŞTIR"
Hastane çıkışında konuşan Usta, "Önce yüce Allah'a hamd ediyorum. Menfur saldırıdan bizi muhafaza eyledi. Bu bir haftalık süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, soran, ilgilenen, tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemediler, Allah hepsinden razı olsun. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, başta başhekim, başhekim yardımcısı, rektör, rektör yardımcısı olmak üzere, personeli çok büyük gayretle bakımımızı yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"EN KISA ZAMANDA CAMİYE GEÇMEYİ ARZU EDİYORUM"
Usta, "Şimdi, inşallah eve geçeceğiz. Biraz istirahate geçeceğim, Allah izin verirse istirahat edeceğim. Tabi tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi… İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamd olsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak. İnşallah iyileştiğimde de kısa zamanda camide göreve başlayacağım inşallah" dedi.
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı
Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
16 ilde Sibergöz-15 operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor