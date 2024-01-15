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Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından Türkiye'nin dört bir yanından kar ve soğuk haberler gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ekleme: 15.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor
Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

Yaklaşık 3 aydır kışı yaşadıklarını fakat bugün Sibirya soğuklarını hissettiklerini söyleyen Ahmet Rıfat Vural, ''Bugün hava çok soğuk. Yaklaşık 3 aydır kıştayız ama bugün Göle ilçesi eksi 29 dereceyi, Ardahan ise eksi 25 dereceyi görmüş durumda. Şu anda gerçekten donuyoruz'' dedi.

Hayatı durma noktasına getirdi

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi.

Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 29,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 23,9, Çıldır'da 19,9, Posof'ta 16,7, Damal'da 21 ve Hanak'ta eksi 23,8 dereceyi gösterdi.

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

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