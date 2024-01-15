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Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın yargılanmasına bugün devam edilecek. Mahkemede futbolcu Semih Kaya'nın da arasında bulunduğu tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
Ekleme: 15.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran dolandırıcılık olayında gelişmeler devam ediyor.

Bankacı Seçil Erzan'ın yüksek fon vadettiği futbolcular, milyon dolarlar kaybetti.

Bu isimlerin arasında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Emre Çolak, Selçuk İnan, Fatih Terim ve ailesi yer alıyor.

Tutuklu bulunan Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Yargılanmasına bugün devam ediliyor

Önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmemiş olan tanıkların dinleneceğini de dikkate alarak duruşmayı 15 Ocak Pazartesi tarihine ertelemişti.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Bugün gerçekleşen duruşmada Semih Kaya'nın da bulunduğu tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 18 kişi ’müşteki’ sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can’un bulunduğu 7 kişi ise ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Kim ne kadar kaptırdı

İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı’nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu’nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan’a teslim ettiği, Fernando Muslera’nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan’ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi.

Öte yandan şüpheli Erzan’ın Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi.

Şüphelinin Selçuk İnan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21’e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.
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