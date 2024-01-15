Doğu'da kar nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Şirvan'da 10 köy, Eruh'ta 2 köy, Pervari'de ise 3 mezraya ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 3 köy ve 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor.İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye ulaştı.Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.