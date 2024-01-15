Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Muhammed Hasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Hasan'ı Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesinden dolayı tebrik eden Fidan, kendisine başarı dileklerini iletti.İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kalındı.