CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu

Yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor.AK Parti'de adayların belli olmasıyla sahada hareketlilik başladı.CHP ise DEM Parti ile ortak çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde CHP'de 6'sı büyükşehir 242 bölgede adaylar belli oldu. Mersin de bu illerin arasında yer alıyor.Ancak CHP, Akdeniz ilçesinde adayını açıklamadı. Bunun nedeni ise bölgenin pazarlığa dahil olması.Akdeniz, DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerin arasında yer alıyor. Bu gücü elinde tutmak isteyen DEM Parti, aday belirleme sürecinde CHP'ye şart koştu.Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayına destek vermelerinin karşılığında Akdeniz'in kendilerine bırakılmasını istedi.Dün de parti cephesinde yapılan halk oylamasında ilçelerin adayları seçildi.Akdeniz ilçesini kazanan isim ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Nuriye Arslan, CHP-DEM Parti'nin Mersin Akdeniz ilçesi ortak belediye başkan adayı oldu.Arslan, “İstiklal Marşını okumak zorun değilim.” çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.