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CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu

CHP ve DEM Parti ittifakının Mersin Akdeniz ilçesinde ortak belediye başkan adayı Nuriye Arslan, "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" ifadeleriyle hafızalarda yer ediniyor.

CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Ekleme: 15.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor.

AK Parti'de adayların belli olmasıyla sahada hareketlilik başladı.

CHP ise DEM Parti ile ortak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde CHP'de 6'sı büyükşehir 242 bölgede adaylar belli oldu. Mersin de bu illerin arasında yer alıyor.

DEM Parti-CHP pazarlığı

Ancak CHP, Akdeniz ilçesinde adayını açıklamadı. Bunun nedeni ise bölgenin pazarlığa dahil olması.

Akdeniz, DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerin arasında yer alıyor. Bu gücü elinde tutmak isteyen DEM Parti, aday belirleme sürecinde CHP'ye şart koştu.

İttifakta tepki çeken aday

Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayına destek vermelerinin karşılığında Akdeniz'in kendilerine bırakılmasını istedi.

Dün de parti cephesinde yapılan halk oylamasında ilçelerin adayları seçildi.

Akdeniz ilçesini kazanan isim ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu

İstiklal Marşı'nı okumayı reddetti

Nuriye Arslan, CHP-DEM Parti'nin Mersin Akdeniz ilçesi ortak belediye başkan adayı oldu.

Arslan, “İstiklal Marşını okumak zorun değilim.” çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.
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