CHP DEM’e mahkum! Eski vekil Aytuğ Atıcı’dan itiraf gibi sözler: Açık seçik ittifak yapmalıyız!

Değişim kavgasının yaşandığı CHP'de şimdi de yerel seçim krizi yaşandı. 8'li koalisyon ortaklarından umduğu desteği bulamayan CHP lideri Özgür Özel DEM Parti'nin kapısını çaldı. DEM Parti'nin "Masa arkası ittifaka karşıyız" restine karşılık "İlişkilerimizi kamuoyunda açıkça sürdüreceğiz" çıkışıyla yerel seçim ortaklığını kanıtladı. CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı da DEM Parti ile açıkça ittifak yapılması gerektiğini açıkladı. CHP'nin DEM desteği olmadan İstanbul'u kaybedeceğini söyleyen Atıcı, "Şu saatten sonra açık seçik görüşülmeli" açıklamasını yaptı.

DEM İLE İŞBİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK!



PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak yapmak için sayısız kez görüşme gerçekleştiren Özgür Özel, her fırsatta iş birliğinin açık açık görüşüleceğini açıkladı.



DEM'İN RESTİNE BOYUN EĞDİ



Her fırsatta terörist başı Öcalan'a selam gönderen DEM Partili eş başkanlarla el sıkışan Özel, "DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde açıkça sürdürmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz" çıkışıyla "Masa arkası ittifaka karşıyız her şey göz önünde olacak" diyerek rest çeken DEM Parti'ye yeşil ışık yaktı.



Yerel seçimde aday krizinin yaşandığı partide özellikle büyükşehirleri kaybetme korkusu da başladı. CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı ise DEM Parti ile ittifaka sıcak baktığını açıkladı.



"AÇIK AÇIK İTTİFAK YAPMALIYIZ"



Milliyet'e konuşan Aytuğ Atıcı, "Açık seçik bir şekilde ittifak yapmak zorundayız. Hiç kaçak güreşmeden, örneğin 'Biz, Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmıyoruz kardeşim, DEM Parti'yi destekliyoruz.' Bitti, bu kadar. Öbür türlü ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Kardeşim bir tarafa yanaş hiç olmazsa tam desteğini al" ifadelerini kullandı.



CHP'DE İSTANBUL PANİĞİ



DEM ile ittifak yapılmadığı sürece CHP'nin İstanbul'u kaybedeceğini de dile getiren Atıcı, sözlerine şöyle devam etti: DEM Parti'nin oy oranının yüksek olduğu İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP biraz sıkıntıya düşebilir, riske girebilir. Şu saatten sonra açık seçik görüşülmeli. Zafer Partisi'yle kapalı kapılar ardında yapılan anlaşma bütün CHP'lileri çileden çıkardı. Bu yüzden gizli bir şey yapılmamalı. İlkelerini ortaya koyacaksın.