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Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü, Yunan kadın baygın bulunup hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nda iki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Beyoğlu’ndaki apartmanda meydana gelen esrarengiz olayda 52 yaşındaki Norveç vatandaşı Egil Skarbo ölü bulunurken Yunanistanlı 31 yaşındaki Avangelia Vrakani hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis tarafından Adli Tıp Kurumundaki yapılacak otopsi ve Hastanede tedavi gören Yunanistanlı Avangelia’nın ifadesinin alınmasından sonra olayın aydınlatılacağı kaydedildi.

Ekleme: 15.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Esrarengiz ölüm İstanbul'un Beyoğlu Haci Mimi Mahallesi Kölemen Çıkmazı'nda 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Norveçli olduğu tespit edilen 52 yaşındaki Egil Skarbo ve Yunanistanlı 31 yaşındaki Avangelia Vrakani, olaydan iki gün önce bir internet uygulaması üzerinden daire kiraladı. Daireye giren ikiliden, apartman görevlisi İbrahim E. haber alamayınca ev sahibini arayarak, turistlere ulaşamadığını söyledi.

Uğraşlara rağmen kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren apartman görevlisi, çifti yatak odasında hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Apartman görevlisi, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü, Yunan kadın baygın bulunup hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveçli turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistanlı kadın ise yaşam belirtileri vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yunanlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü, Yunan kadın baygın bulunup hastaneye kaldırıldı

POLİS İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Esrarengiz ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde uzun saatler boyunca inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveçli turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken hastanede tedavi gören Yunanlı turistin ifadesi ile olayın aydınlanacağı kaydedildi.
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