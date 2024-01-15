Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı

Dün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekipte beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve işgalci İsrail'e destek verilmesi büyük tepkilere neden olmuştu.Jehezkel'den sonra Başakşehir forması giyen Eden Karzev'den de skandal bir paylaşım geldi. Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.İşgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmeye çalıştığı soykırıma destek olan Karzev'e sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Ayrıca oyuncunun kulübü Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.Karzev'in skandal paylaşımı;