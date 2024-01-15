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Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret: Sen artık devletimize emanetsin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in mezarına karanfil bırakıp, ziyaret ettiği ailesine başsağlığı diledi.

Ekleme: 15.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret: Sen artık devletimize emanetsin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'a geldi. Havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesinin yaşadığı Göksun İlçesine bağlı Hacıkodal Mahallesine hareket etti.

Mahallede kurulan taziye çadırına gelen Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, şehit babası Hasan Gülmez ve yakınlarını ziyaret etti. Burada aileye taziye dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, Hasan Gülmez'e "Her zaman Cenabıallah'ın yolunda dimdik duran, sebat eden, gayret gösteren, cesaret gösteren galip gelecek, onun yoluna zıt olan şeytanın askeri olanlar da mağlup olacaklardır. Sen artık şehit babasısın. Sen artık evlatlarınla beraber bize devletimize, milletimize emanetsiniz. Sen artık duaları kabul olan bir şehit babasısın ve dualarınızda askerimizi, polisimizi, bizleri eksik etme" dedi.

Bakan Yerlikaya daha sonra şehit Emrullah Gülmez'in mezarını ziyaret etti. Mezara gül ve karanfil bırakarak dua eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'a hareket etti.

Bakan Yerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret: Sen artık devletimize emanetsin


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