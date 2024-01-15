Bakan Yerlikaya açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 170 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısından 18’i gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildi.PROVOKATÖRLER YURT DIŞINDANSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatılırken yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18'i yakalanırken 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini öğrenildi.