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Bakan Uraloğlu: Bu proje Doğu Akdeniz'deki etkinliğimizi artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nin Bakanlık programına dahil edildiğini bildirdi.

Ekleme: 15.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu: Bu proje Doğu Akdeniz'deki etkinliğimizi artıracak
Bakan Uraloğlu, Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin arttırılması, bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması, Mavi Vatanımızda çıkarlarımızın korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nin yatırım programına dahil edildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulacak ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ne ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artırılacağını ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Mavi Vatanımızda çıkarlarımızın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi dolayısıyla KKTC'ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi ile KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla 2018E02-22713 proje numaralı ‘Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS)’ işinin Bakanlığımız Yatırım Programına dahil edildiğini ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürtüleceğini.” ifade etti.

‘TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARI’ BİLGİLERİ ‘GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİNE’ AKTARACAK

Uraloğlu, GTH Sisteminin ana bileşeni olan Trafik Gözetleme İstasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için; radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) verileri, alarm verileri ile ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (GTHM) gönderildiğini belirtti.

KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİ, KAZA, YANGIN GİBİ ACİL DURUMLAR, PETROL KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEYE DESTEK OLMAK GİBİ GÖREVLER GÖRECEK

GTHM'lerin GTH alanlarında bulunan merkezlerde yer aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu merkezler operasyonel olarak gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.

PROJE 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1 adet GTH Merkezi (Gazi Magosa) ile 3 adet Trafik Gözetleme İstasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi için HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanacak. Projenin ise 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 07. Nisan 2021 tarihli ve 3796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol’ kapsamında KKTC'de kurulacak olan Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi Merkezi’nin kurulması ile ilgili ihale sürecinde sona gelindi.




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