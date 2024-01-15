Arda Güler, Süper Kupa'yla fotoğraf çektirdi! Sosyal medya yıkıldı

İspanya Süper Kupası'nı, final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.İlk yarıda Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior (Dk. 7, Dk.10 ve Dk. 39-penaltıdan), Barcelona'nın tek golünü ise Robert Lewandoski (Dk. 33) attı.Genç futbolcu Arda Güler maçta süre alamazken, kupa töreni sonrasında verdiği pozla hayranlarını sevindirdi.Arda Güler ile ilgili konuşan Alman oyuncu Antonio Rüdiger ise, 'Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler.' ifadelerini kullandı.Arda Güler ile ilgili sözlerine devam eden Antonio Rüdiger, şöyle konuştu:Arda Güler'e sürekli sabırlı olması gerektiğini söylüyorum. Türkiye'de çok tanınan biri, önemli biri ve bu baskı yaratıyor. Ancak, Real Madrid'de sabırlı olması gerekiyor.'Arda Güler'i soyunma odasında nasıl çağırıyorsunuz?' sorusuna ise başarılı stoper, 'Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz.' şeklinde konuştu.