AK Partili Bayram, EES'de Türkiye'yi temsil edecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, Avrupa ekonomisine yön veren Avrupa Ekonomik Senatosu'nda (EES) senatör olarak Türkiye'yi dünya ekonomi arenasında temsil edecek. Bayram, Avrupa Birliği'nin ekonomik ve sosyal politikalarını belirlemek için kurulan EES'de Türkiye'yi temsil edecek tek senatör olacak.Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, Türkiye'nin Avrupa Birliği ekonomi politikalarının şekillenmesinde daha etkin bir rol oynaması açısından önemli bir gelişmedir dedi. Bayram açıklamasına şöyle devam etti; ‘'Avrupa Ekonomik Senatosu'nda Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir onur. Bu görevi, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını korumak ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişmesine katkıda sunmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Ekonomi Senatörlüğü, Avrupa Birliği'nin ekonomi dünyasını temsil eden önemli bir oluşumdur. Üyeleri, Avrupa'nın en büyük şirketlerinin üst düzey yöneticileri, önemli ekonomistler ve siyasetçilerden oluşmaktadır. EES, Avrupa Parlamentosu'na ve Avrupa Komisyonu'na düzenli olarak raporlar sunmakta ve görüş bildirmektedir. Ayrıca, EES, Avrupa Birliği'nin ekonomi politikalarının tartışıldığı etkinliklerde aktif olarak yer almaktadır.Türkiye'den bir milletvekilinin senatör olması, Türkiye'nin Avrupa Birliği ekonomi politikalarının şekillenmesinde daha etkin bir rol oynaması anlamına gelir. Bu görev, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecindeki önemini de göstermektedir.Avrupa Ekonomi Senatörlüğü'nde görev yaptığım süre boyunca, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını korumak için çalışmalarda bulunacağım. Bu kapsamda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ekonomi politikalarına uyum sağlamasına katkıda bulunacağım. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ekonomi ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağım. Bu görevde bana destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum'Türkiye'de yıllardır istikrarın olduğunun altını çizen AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram konuşmasına şöyle devam etti; Ak Parti olarak Türkiye'nin çıkarlarını en üst düzeyde tutarak, yatırımcıların ülkeye gelmesini hızlandırmak ve her sektörde faaliyet göstermek için yoğun çabamız zaten devam ediyor. Yatırımcı istikrarı sever ve güven duyar. Hükümetimiz Türkiye'de yıllardır istikrarlı, kararlı ve güven veren bir politika izleyerek Türkiye'nin dünya ekonomisinde hak ettiği yere ulaşmasına odaklanıyor.Ayrıca, 'Buğday Tanesi' filmi aracılığıyla dünya barışına katkıda bulunma amacıyla sürdürülen sanat ve kültür alanındaki çalışmalar, Türkiye'nin barış elçiliği misyonunu güçlendiriyor. Bu çabaların artarak devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın''Avrupa Birliği'nin ekonomi dünyasını temsil etmek üzere oluşturulan Avrupa Ekonomi Senatosu, 1992 yılında kuruldu. Avrupa'nın en büyük şirketlerinin ve önemli parlamenterlerinin oluşturduğu EES'de Türkiye'den bir milletvekilinin senatör olması, Türkiye'nin Avrupa Birliği ekonomi politikalarının şekillenmesinde daha etkin bir rol oynaması anlamına geliyor.Türk senatör, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile yakın temas halinde olarak, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını korumak için çalışmalarda bulunuyor.Türkiye'den bir milletvekilinin senatör seçilmesi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişmesi açısından da önemli bir gelişmedir.