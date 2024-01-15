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AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu

AK Parti'de Ankara adayının açıklanacağı aday tanıtım toplantısının perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
Ekleme: 15.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını 18 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı.

GÖZLER ANKARA'YA ÇEVRİLDİ

Partinin 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklanması ile tüm Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği heyecanı sardı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak.

Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

DEPREM İLLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.

Depremle yıpranan başkanlar yerine deprem illerini kalkındıracak, dirençli ve sağlam şehirlerin kurulmasında öncülük edecek adaylar gösterilecek. Deprem illerindeki söylem de dirençli şehirler üzerine olacak.

AÇIKLANACAK İLLER ŞU ŞEKİLDE

Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.
AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
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