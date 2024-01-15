Açık açık ilan ettiler: Almanya savaşa hazırlanıyor hedefte o ülke var

Almanya, gelecekte olası bir çatışma senaryosuna karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Şubat ayından itibaren beklenen gerginlik durumunda, Almanya'nın NATO ile Rusya arasındaki gerilime karşı stratejik bir konumda olacağı öne çıkıyor. Almanya, bu kritik dönemde on binlerce askerini konuşlandırmayı planlıyor. Bu askeri hazırlık, bölgedeki güvenlik dengelerinin değişebileceği endişelerine yanıt olarak şekilleniyor. Almanya'nın NATO üyesi olarak, ittifakın savunma stratejilerine entegre bir şekilde hareket etmesi ve Rusya ile olası bir çatışmaya karşı güçlü bir duruş sergilemesi bekleniyor. Bu çerçevede, Alman askerlerinin sayısının artırılması, lojistik desteklerin güçlendirilmesi ve stratejik noktalarda konuşlandırmanın güçlendirilmesi gibi tedbirler gündemde. Alman basınında yer alan bir haberde, 2024'te NATO ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanma ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Bild gazetesi, bu olası gerilim durumunda Almanya'nın on binlerce askerini konuşlandırma planları yaptığını bildiriyor.

Batı'da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sınırlı kalmayacağı ve savaşın farklı cephelere yayılabileceği yönünde endişeler artıyor.Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları sonrasında askeri sevkiyatlarını artırırken, bu durum kıta genelinde savunma kapasitesinde azalmalara neden oluyor.Batı ülkeleri, Rusya'nın saldırılarının sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını, farklı bölgelere yönelebileceğini düşünerek savunma stratejilerini gözden geçiriyor.Bu çerçevede, Avrupa ülkeleri askeri cephaneliklerini ve savunma sistemlerini güçlendirmek adına planlarını revize ediyor. Savaşın etkilerini en aza indirmek ve kendi topraklarını korumak amacıyla alınan bu önlemler, Rusya'nın saldırılarının genişleyebileceği korkusuyla şekilleniyor.Batı ülkeleri, NATO ve diğer ittifaklar aracılığıyla dayanışma içinde hareket ederek savunma kapasitelerini artırmayı planlıyor. Bu süreçte diplomatik çözümler arayışı da devam ederken, askeri hazırlıkların önemli bir yer tuttuğu gözleniyor.Alman basınından Bild gazetesi, 2024'te NATO ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanma ihtimalinin olduğunu yazdı. Almanya silahlı kuvvetlerinin (Bundeswehr) Rusya'nın saldırısına karşı hazırlık yaptığı belirtildi.'Bundeswehr, Putin saldırısına hazırlanıyor' başlıklı haberde, bu kapsamda on binlerce Alman askerinin konuşlandırılacağı belirtildi:Bundeswehr, Rusya'ya karşı silahlı çatışmaya hazırlanıyor. Bu, gizli bir belgeden ortaya çıktı. NATO ile Rusya arasında şubat ayından itibaren olası bir gerginlik yaşanabilir.Söz konusu belgenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nasıl ilerleyeceği ve NATO'nun kendisini nasıl savunması gerektiğini 'adım adım, ay ay özetleyen bir eğitim senaryosu' olduğu bilgisi paylaşıldı.Gerilimin yakın zamanda başlama olasılığına işaret edilerek, kısa süre içinde Alman askerlerinin göreve hazır halde olacağı aktarıldı:Bundeswehr senaryosunda gerginlik birkaç hafta içinde başlayacak. Kısa süre sonra on binlerce Alman askerinin göreve gönderilmesi gerekecek.