Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Pençe-Kilit şehitlerimiz için memleketlerinde tören...

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında oluşturulan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 vatan evladı, şehadete ulaştı. Kahraman şehitlerimiz için memleketlerinde cenaze töreni yapıldı. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar memleketi Ordu'da, Şehit Muhammet Tunahan Ercin Eskişehir'de, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'da, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'da, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş'ta, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur ise Niğde'de yapılan törende dualarla ebediyete uğurlandı.İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi dün Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından aynı gün Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.Şehit Atar'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra dualar eşliğinde Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü. Şehit Murat Atar, burada kılınan cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi.Selma ve Vahip Atar çiftinin 4 çocuğundan birisi olan şehit Murat Atar'ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.Şehit Muhammet Tunahan Ercin için de memleketi Eskişehir'de tören yapıldı. 27 yaşında bekar olan şehit Ercin'in Türk bayrağına sarılı naaşını gören yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bir yıldır görevde olan Ercin'in acı babasının sözleri yürekleri yaktı. Emekli polis memuru Nazif Ercin evladı için tüm Türkiye'den dua istediğini açıkladı.Cenazede oğlunun tabutuna sarılan ve fotoğrafını öpen Ercin, "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Türk halkına sesleniyorum şehitlerimiz için dua etsinler. Oğlum hep mağaralarda girmediğimiz yer kalmadı terörü temizleyeceğiz dedi. Türk askerinin polisinin yanında yer alsınlar. Kandil günü aramıştı benim asker oğlum kandilimi kutladı. Üç aylara başladık dua edin dedi. Ondan sonra bu üzücü olay gerçekleşti. Allah sabır versin bize" ifadesini kullandı.Pençe Kilit Operasyonu'nda şehadete eren Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi. Baba Bayram Delen ile anne Zeynep Delen, evlatlarının tabutuna uzun uzun sarıldı. On binler, şehit ailesine destek olmak ve şehidimize dua etmek için cenazenin yapıldığı camiye akın etti.2018 yılında subay olarak göreve başlayan Gökhan Delen'in çatışmalardan kısa süre önce ailesini aradığı ortaya çıktı. 10 Şubat'ta doğum gününü kutlayacak olan Şehit Delen'in bir kız arkadaşı olduğu ve yaz aylarında düğün planladığı öğrenildi.Delen'in birliğinden gelen askerlerin de katıldığı törende baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlu ile son olarak şehit olduğu gün konuşan anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, "Koçum, seni böyle mi görecektim" deyip, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan ise kardeşinin fotoğrafını öpüp, ağladı.4 kardeşi bulunan şehidin kardeşlerinden Okan Delen de törende ağabeyinin asker şapkasını taktı. Törenin ardından şehit Delen'in cenazesi, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu için memleketi Giresun'un Görele İlçesi'nde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Bu arada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ta dağlık arazide terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi. Şehit Köroğlu'nun yılbaşında uzman çavuşluğu görevini bırakıp, sivil hayata dönme kararı aldığı, ancak bu kararından vazgeçip, şehit olmadan 2 gün önce askeri sözleşmesini yenilediği belirtildi.Doğum gününe 5 gün kala şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez'in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya'da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur için memleketi Niğde'de cenaze töreni yapıldı. Şehidin naaşı baba Cuma ve anne Hatice Batur'un yaşadığı evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Himmetli köyünde tören düzenlendi.Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, tabutunun önünde fotoğraf çektirdi. Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" dedi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.