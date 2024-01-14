Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 24 saatte 57 terörist! Hainlerin inleri yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin ardından havadan ve karadan teröristlerin inlerini başlarına yıktı. Diyarbakır ve Malatya'daki askeri havaalanlarından kalkan F-16 savaş uçakları geceden itibaren bölgedeki terör hedeflerini yerle bir etti.Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyi, milli ve yerli mühimmatlarla vuruldu. Hava harekâtında sığınak, mağara ve barınak gibi 29 hedef imha edildi.Hudut birliklerindeki Fırtına Obüslerle de teröristler ateş altına alındı. Dün akşam saat 21.00'de düzenlenen hava harekâtlarında da 25 terör hedefi imha edilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde 48, Suriye'nin kuzeyinde 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/ YPG/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda operasyon yapıldığı belirtildi.'Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edileceği' vurgulanan açıklamada, 'Bu harekâtlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır' denildi.Geçici üs bölgesinde mevzilere sızmaya çalışan teröristleri fark eden komandolar çatışmaya girdi.Grup halinde gelen ve ağır silahlarla saldıran teröristlere karşılık verildi. Çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit düşerken, 5 askerimiz de yaralandı.Üs bölgesine 23 Aralık'ta da sızma girişimi yapılmış, töreristlere geçit vermeyen 6 kahraman şehit düşmüştü. Mehmetçik, teröristlerin Kandil'den çıkıp Türkiye'ye sızmak için kullandığı sınıra 20 km mesafedeki Metina'ya adeta kilit vurdu.Irak'ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit düştüğü PKK'nın alçak sızma girişimi sonrası Başkan Erdoğan'ın kararıyla dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı yapıldı.Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir' denildi.'Teröristan' ifadesi terörle mücadelede yeni bir kavram olarak ilk kez kullanıldı. Hain terör örgütünü besleyen ABD'ye isim vermeden sert tepki gösterilirken, 'Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir' ifadeleri kullanıldı.