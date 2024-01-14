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Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Delen için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Üsteğmen Delen, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Ekleme: 14.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
PKK'lı teröristler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen şehit düştü.

31 yaşındaki şehit Delen için memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi.

Baba evinde helallik alındı

Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi, ilk önce helallik alınması için Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camii'ne getirildi. Şehidin babası Bayram Delen'in, törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Yakınları gözyaşı döktü

Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin şapkasıyla törene katıldı. Yüzlerce vatandaşın da katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar atıldı.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Şehitlikte defnedildi

Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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