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Özgür Özel'in önünde eğilip elini öptüğü Pervin Chakar'dan şehitlerimizin ardından skandal paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önüne eğilerek elini öptüpü PKK yandaşı Türkiye düşmanı Pervin Chakar, Türkiye 9 şehidine ağlarke sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Chakar şehit haberlerinin ardından Kürtçe "Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz" ifadelerini kullanması tepki çekti.

Özgür Özel'in önünde eğilip elini öptüğü Pervin Chakar'dan şehitlerimizin ardından skandal paylaşım
Ekleme: 14.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel'in önünde eğilip elini öptüğü Pervin Chakar'dan şehitlerimizin ardından skandal paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle yaşanan çatışmada, 9 kahraman askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bu acı haberle birlikte tüm Türkiye derin bir yasa bürünürken, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Chakar'dan skandal paylaşım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini öpmekten "gurur duyuyorum" dediği Pervin Chakar, şehitlerimizin olduğu bir gecede skandal bir paylaşım yaptı.

Türkiye düşmanı ve terörist sevici opera sanatçısı Pervin Chakar, sosyal medya hesabından şehitlerimizin olduğu sırada "Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz" ifadelerini kullanarak tepki çekti.

Özgür Özel'in önünde eğilip elini öptüğü Pervin Chakar'dan şehitlerimizin ardından skandal paylaşım

Özgür Özel önünde eğilmişti
Terör partisi DEM'in korkusundan PKK'ya karşı net tavır alamayan ve kırmızı halılarla karşılayarak ortaklık yapan CHP lideri Özgür Özel hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesi büyük tepkiler toplarken, konuya ilişkin konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etmişti. Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

Özgür Özel'in önünde eğilip elini öptüğü Pervin Chakar'dan şehitlerimizin ardından skandal paylaşım

"Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim. Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum"
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