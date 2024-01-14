Özgür Özel'in önünde eğilip elini öptüğü Pervin Chakar'dan şehitlerimizin ardından skandal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle yaşanan çatışmada, 9 kahraman askerin şehit olduğunu duyurdu.Bu acı haberle birlikte tüm Türkiye derin bir yasa bürünürken, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini öpmekten "gurur duyuyorum" dediği Pervin Chakar, şehitlerimizin olduğu bir gecede skandal bir paylaşım yaptı.Türkiye düşmanı ve terörist sevici opera sanatçısı Pervin Chakar, sosyal medya hesabından şehitlerimizin olduğu sırada "Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz" ifadelerini kullanarak tepki çekti.Terör partisi DEM'in korkusundan PKK'ya karşı net tavır alamayan ve kırmızı halılarla karşılayarak ortaklık yapan CHP lideri Özgür Özel hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesi büyük tepkiler toplarken, konuya ilişkin konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etmişti. Özel şu ifadeleri kullanmıştı:"Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim. Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum"