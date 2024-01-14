Önce fırtına, sonra kuvvetli sağanak! Yeni hafta için hava durumu uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni haftanın tahminlerini yayınladı. Geçtiğimiz hafta hızla düşen sıcaklık değerleri yükselişe geçerken yarın özellikle Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.Salı gününden itibaren rüzgarın yerini kuvvetli yağışa bırakacağı tahmin edilirken hava sıcaklıklarındaki yükseliş hafta boyunca devam edecek. Yağışların çarşamba gününden itibaren etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.