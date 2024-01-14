MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.
Milli Savunma Bakanlığı göğüs kabartan bir haberi daha paylaştı.
7 TERÖRİST CEHENNEME ŞUTLANDI
MSB'den yapılan açıklamaya göre;
"Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı göğüs kabartan bir haberi daha paylaştı.
7 TERÖRİST CEHENNEME ŞUTLANDI
MSB'den yapılan açıklamaya göre;
"Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."