MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz!

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.Milli Savunma Bakanlığı göğüs kabartan bir haberi daha paylaştı.MSB'den yapılan açıklamaya göre;"Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."