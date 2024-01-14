Kilis'te iki terörist yakalandı Suriye'den giriş yapacaklardı

Kilis'te sınır hattının Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD, üyesi olduğu iddia edilen iki terörist yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Suriye'den yasadışı yollarla göçmen kisvesi altında 2 PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesinin Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaştı.Elbeyli İlçesi sınır hattında yapılan operasyon ile PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi B.E ve C.H.H. isimli örgüt üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesi, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.