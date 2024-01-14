İstanbul Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Olay saat 12.00 sıralarında Kamiloba D-100 Karayolu'nda meydana geldi.
Silivri istikametinde ilerleyen 55 ABD 546 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Silivri istikametinde ilerleyen 55 ABD 546 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.