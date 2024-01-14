Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü
Japonya'da All Nippon Hava Yollarına (ANA) ait bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. 59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın. iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edildi. Uçak acil olarak kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.
ANA yetkilisinin açıklamasına göre, kuzeydeki Sapporo'dan güneydeki Toyama'ya giden iç hat uçağının kokpit camında uçuş esnasında çatlak saptandı.
Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen söz konusu çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü.
Kalkış yaptığı kuzeydeki Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na inen uçak, bakıma alındı.
59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta kimse yaralanmadı.