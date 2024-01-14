Havada korku dolu anlar: Kokpit camı çatlayan uçak geri döndü

Japonya'da All Nippon Hava Yollarına (ANA) ait bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. 59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın. iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edildi. Uçak acil olarak kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.