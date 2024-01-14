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BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Ekleme: 14.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a başsağlığı telefonu
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, Al Nahyan terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerimiz nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi.

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