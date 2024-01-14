81 il tek yürek oldu! Türkiye Pençe-Kilit şehitleri dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısıyla Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 90 bin camide Türkiye'nin terörle mücadele şehitleri için sabah namazında dua edildi.Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında şimdiye kadar verdiği şehitler ve son olarak cuma akşamı 9 askeri şehit üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye genelinde 90 bin camide sabah namazında şehitler için dua edilmesi çağrısında bulundu.Çağrı sonrasında ülke genelinde bulunan yaklaşık 90 bin camide sabah namazında Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında şehit verdiği evlatları için dua edildi.Dua öncesinde Kuran-ı Kerim okunuldu. Camileri dolduran vatandaşlar yapılan dualara eşlik etti.Başta İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Cami olmak üzere tüm camilerde vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak yapılan duaya katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da şehitler için yapılan duaya Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde katıldı.İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İstanbul Müftülüğümüzün koordinasyonunda yarın sabah bütün camilerimizde aziz şehitlerimizin için dua edeceğiz.Kahraman güvenlik kuvvetlerimize destek olmak için lütfen ev ve iş yerlerimize bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı asalım' dedi.