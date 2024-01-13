Türkiye şehitlerine ağlıyor! 9 kahraman evlat, hepsinin ayrı hikayesi var

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da hava harekatları icra edildiğini, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edildiğini duyurdu.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın şehit oldu. Şehidin Adıyaman merkez Bahçelievler mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberi askeri erkan tarafından verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi.Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı.Dün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada Niğdeli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur ile birlikte 9 asker şehit düştü. Şehit Batur'un askere gitmeden önce memleketi Niğde'de yapılan asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) yarın memleketi Niğde'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.PENÇE- Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen şehit oldu.Üsteğmen Delen'in acı haberi memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan ailesi ulaştı.4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı.Pence Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, şehit oldu. Gün'ün şehadet haberi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Fatih Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve aile bireyleri acı haberle gözyaşlarına boğulurken evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından ailenin yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti. Bekar olan Şehit Hakan Gün'ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken Kahramanmaraş'a 2 şehit ateşi düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 9 askerin şehit olduğunu duyurdu. 9 şehit askerden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi.Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun şehadet haberi, Tuzla'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun yakın akrabası Ömer Cin, 'Şehidimizin amcasının oğlu da 2008 yılında Şırnak'ta şehit oldu, aynı aileden ikinci şehidimiz' dedi.Tuzla'da şehit Ahmet Köroğlu'nun yakın akrabası Ömer Cin, 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit düştüğünü belirterek, 'Ülkemizin, milletimizin ve tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun, hepsine sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim de ciğerimizi yaktı, benim akrabam, dayısı sayılırım. Sözün bittiği yerdeyiz, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Vatan sağ olsun diyoruz. Allah vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta şehidimizin amcasının oğlu da şehit oldu. Aynı aileden ikinci şehidimiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor' dedi.PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) Ordu'daki baba ocağına ateş düştü. Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Aileye haberi, askeri yetkililer verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Selma Atar ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.Bekar olan şehit Murat Atar'ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin'in acı haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin'in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.