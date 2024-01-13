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Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!

ABD, terör örgütlerine destek yağdırdı. PKK/YPG'li hainlere mühimmat sağladı, eğitim yaptırdı. Türkiye'nin uyarılarına rağmen kirli ittifaktan geri adım atmadı! Terör örgütü PKK/YPG'ye 156 milyon dolar tahsis eden ABD, şehit olan 9 askerimiz için taziye mesajı yayınladı. İki yüzlü mesaja tepki yağdı…

Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!
Ekleme: 13.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!
Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütlerine destekte sınır tanımadı. Her fırsatta Türkiye'nin güvenliğini ve barış ortamını hedef alan terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu YPG'ye destek yağdırdı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!

Tanklar, silahlar ve mühimmatlar sağladı. ABD ordusunda görevli askerleri Suriye'de YPG'li teröristlere eğitim yaptırdı, sığınaklar açtı. Türkiye'nin uyarılarına rağmen kurulan kirli ittifaktan geri adım atmadı.

156 MİLYON DOLAR DESTEK!

ABD'nin 2024 savunma bütçesine Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı 156 milyon dolar tahsis edildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!

Dün ise terör örgütü PKK'nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimizin şehit düşmesi, 4 kahraman asker ise yaralanmasının ardından ABD Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı yayınlandı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!

Yayınlanan taziye mesajında, NATO müttefikliğine vurgu yaptı. "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.


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Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!
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