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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde 23 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 13.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde 23 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, 'Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu.' denildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 23'e çıktığı belirtildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde 23 terörist etkisiz hale getirildi
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