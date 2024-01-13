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Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum...

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası, oğlunun kandilde kendisini arayarak, "Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz" ifadelerini kullandığını söyledi.

Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum...
Ekleme: 13.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum...
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Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki teröristlerle çıkan çatışmada, Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in şehadet haberi ailesine ulaştı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Acılı aile gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun şehit olduğu haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin'in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit Evcin'in taziye evini ziyaret etti.

Baba Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, 'Dün kandili kutladı. 'Bana Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin.' dedi. Evladımla gurur duydum.' ifadelerini kullandı.

Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum...

Yarın toprağa verilecek

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi, yarın öğlende Reşadiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.

Şehit babasından duygulandıran sözler: Evladımla gurur duydum...
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