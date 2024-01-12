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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit düştü, 4 kahraman asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini kaydederek, "Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15’e yükselmiştir." dedi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
Ekleme: 12.01.2024 - 22:05 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

12 TERÖRİST ETKİSİZ, BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

BİR YARALI ASKER HAYATINI KAYBETTİ, ŞEHİT SAYISI 6 OLDU!

MSB: 'Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ! 15 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; çıkan çatışmada ağır yaralanan iki kahraman mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

-Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan iki silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı 8'e yükselmiştir.

-Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir.

1 ASKERİMİZDEN DAHA ACI HABER!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 ağır yaralı askerimizin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyarak şehit düştü. MSB'nin açıklaması şu şekilde;

-Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı 9'a yükselmiştir.

-Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 5 kahraman asker şehit düştü
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