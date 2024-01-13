MSB açıkladı! Irak ve Suriye'de öldürülen terörist sayısı 20 oldu

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor... Güvenlik güçlerince terör hedefleri bir bir vuruluyor.Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyinden dün acı haber geldi.9 kahraman askerin baba ocağına şehit ateşi düştü.Bölgede operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Mehmetçik, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20’ye çıktı."Kuzey Irak ve bölgede sürdürülen Pençe serisi operasyonlarda bugüne kadar terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi.MSB verilerine göre bu operasyonlar kapsamında yakın zamana kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi, bin 281 adet silah ele geçirildi, bin 407 mağara yıkıldı.Pençe-Kilit serisi operasyonlar 2022 yılından itibaren başlatıldı ve örgütün barınma noktaları sırayla temizlendi.