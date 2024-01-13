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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar! İlkokullarda yenilik…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İlkokullarda yapılacak olan yeniliği açıkladı. İlk adımı ise Ankara’da atılacak. İşte, o yenilik…

Ekleme: 13.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar! İlkokullarda yenilik…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Türkiye'de bulunan ilkokullar nezdinde ilk olacak bir yeniliğe imza atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adımların atıldığı yenilik, yeni bir ilkokul türünü Türkiye'ye kazandıracak.

Türkiye'de bir ilk olacak yenilikle birlikte ilk müzik ilkokulu ve ortaokulu açılacak. Bu yenilikle birlikte yetenekli çocuklar için yepyeni bir alan oluşturulacak.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar! İlkokullarda yenilik…

İlkokul ve ortaokullar için müzik okulu…

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında Türkiye'de bir ilk olacak protokole imzalar atıldı. Bu yenilikle birlikte üniversite bünyesinde kurulacak yeni ilkokul türü, güzel sanatlar ilköğretim okulu olacak. Bununla birlikte bir de güzel sanatlar lisesi kurulacak. MEB ile üniversite arasında protokol imzalandı ve ilk adım atıldı.

İmzalar ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde gerçekleştirilen törenle birlikte atıldı. Törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Rektör Prof. Dr. Erhan Özden bulundu.

Törende atılan bu yeni adım hakkında konuşma yapan Bakan Yusuf Tekin, bu adımın Türkiye'de devrim niteliğinde olduğuna inandığını ve yetenekli çocuklar için yepyeni bir alan olacağını ve imkan sunacağını söyledi.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar! İlkokullarda yenilik…


Proje okul formasıyla MEB bünyesindeydi…

Protokolle Türkiye'de özellikle sanat eğitimi, genel anlamda da eğitimle ilgili çok farklı bir yolun açıldığını ifade eden Tekin, hayata geçecek yeni okulların 2014'ten itibaren yürütülen 'proje okul' formatıyla eğitim öğretim sistematiğine dâhil ettikleri okul türlerinden biri olduğunu belirtti.

Tekin, genellikle müzik ve spor eğitiminin küçük yaştan eğitim sürecine alınması gerektiğinin sürece katkısının büyük olacağını ve bu yeniliğin çok büyük katkı sağlayacağını önemle vurguladı.

Ayrıca, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lisenin eğitim öğretim sürecinde başlattıklarını vurguladı.
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