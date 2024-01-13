MHP'den şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.

MHP, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."