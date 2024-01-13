Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Muş'un güneyi, Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 4°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutluTEKİRDAĞ °C, 4°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 17°CParçalı bulutluISPARTA °C, 5°CParçalı bulutluMERSİN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, -1°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, kar yağışlıSİNOP °C, 5°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, kar yağışlıTRABZON °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI °C, 0°CÇok bulutlu ve güneyi aralıklı kuvvetli kar yağışlıERZURUM °C, -3°CÇok bulutluMALATYA °C, 6°CÇok bulutluVAN °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Çok bulutlu, güneyi aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluMARDİN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu