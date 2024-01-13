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Beyaz Gazete
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Kanun teklifi meclise sunuluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Tarih belli oldu...

Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinde çalışmalar tamamlandı. Teklifin, 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Kanun teklifi meclise sunuluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Tarih belli oldu...
Ekleme: 13.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Kanun teklifi meclise sunuluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Tarih belli oldu...
AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Kanun teklifi meclise sunuluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Tarih belli oldu...

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DÜZENLEMESİ DE GÜNDEME GELECEK'

Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

'TEKLİF PAZARTESİ GÜNÜ TBMM'YE SUNULACAK'

Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

Kanun teklifi meclise sunuluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Tarih belli oldu...

'AK PARTİ'DEN EMEKLİ AYLIKLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA-'

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaretinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına ilişkin, 'Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz.' ifadelerini kullanmıştı.
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Kanun teklifi meclise sunuluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Tarih belli oldu...
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