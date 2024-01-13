İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!

İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bünyesinde faaliyet yürüten bazı itfaiye erlerinin örgütlü rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapılmıştı.1'i emekli toplam dört İBB İtfaiye Eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İddialara göre; şüphelilerin, iş yeri açarken başvuru yapan kişilere temin edilmesi gereken ruhsat belgeleri karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istedikleri, rüşvet parasını teslim etmeleri için Yangın Söndürme Sistemleri satan sivil bir kişiye yönlendirme yaptıkları, herhangi bir ürün satışı yapmayan bu kişiye rüşvet veren iş yeri sahiplerinin itfaiyedeki dosyalarının imzalandığı, rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi.İddialara göre; rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıkları ve rüşvet aldıkları iş yeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri, şüphelilerin hem rüşvet alan hem de rüşvet veren konumda oldukları, örgütsel hareket tarzına sahip olan şüphelilerin kendilerine ''Tehlikeli Ekip, Özel Ekip'' gibi isimler verdikleri tespit edildi.Amir konumunda olan bazı şüphelilerin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı saptandı. Şüphelilerin, rüşvet eylemlerinde vatandaşla yapılan görüşmelerde kendilerini tanıtırken deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları belirlendi.Şüphelilerin, başvuru yapan firmaların potansiyellerine göre fiyatlar biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirketlere 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.Şüphelilerin 170 rüşvet işlemi tespit edildi. Şüphelilerin, Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ifade edildi. Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli olan eski manken Neşe Erberk, eğitim merkezini kuran isimdi…Öte yandan İki firariyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.