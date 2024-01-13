  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki bazı memurların "Rüşvet" suçuna karıştıkları iddiası ile başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İş yeri açarken başvuru yapan kişilerden, ruhsat belgeleri karşılığında rüşvet isteyen ve alan, aralarında 1'i emekli toplam 4 İBB itfaiye eri, 1 İBB Sağlık Teknisyeni'nin de bulunduğu gözaltına alınan 18 kişinin 170 ayrı rüşvet olayı gerçekleştirdikleri saptandı. İddialara göre; rüşvet alınan firmalar arasında Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi de vardı. İşte operasyonun yeni detayları

İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!
Ekleme: 13.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!
İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bünyesinde faaliyet yürüten bazı itfaiye erlerinin örgütlü rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

1'i emekli toplam dört İBB İtfaiye Eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!

45 BİN LİRA RÜŞVET!
İddialara göre; şüphelilerin, iş yeri açarken başvuru yapan kişilere temin edilmesi gereken ruhsat belgeleri karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istedikleri, rüşvet parasını teslim etmeleri için Yangın Söndürme Sistemleri satan sivil bir kişiye yönlendirme yaptıkları, herhangi bir ürün satışı yapmayan bu kişiye rüşvet veren iş yeri sahiplerinin itfaiyedeki dosyalarının imzalandığı, rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi.

İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!

İddialara göre; rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıkları ve rüşvet aldıkları iş yeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri, şüphelilerin hem rüşvet alan hem de rüşvet veren konumda oldukları, örgütsel hareket tarzına sahip olan şüphelilerin kendilerine ''Tehlikeli Ekip, Özel Ekip'' gibi isimler verdikleri tespit edildi.

Amir konumunda olan bazı şüphelilerin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı saptandı. Şüphelilerin, rüşvet eylemlerinde vatandaşla yapılan görüşmelerde kendilerini tanıtırken deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları belirlendi.

İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!

Şüphelilerin, başvuru yapan firmaların potansiyellerine göre fiyatlar biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirketlere 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.

Şüphelilerin 170 rüşvet işlemi tespit edildi. Şüphelilerin, Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ifade edildi. Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli olan eski manken Neşe Erberk, eğitim merkezini kuran isimdi…

Öte yandan İki firariyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.


Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından vurulan hedeflerde 23 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/YPG’nin sponsoru ABD’den iki yüzlü paylaşım: Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladılar!
Bahçeli'den terörle mücadele mesajı! Bu uğurda her şey göze alınmıştır
Kanun teklifi meclise sunuluyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Tarih belli oldu...
MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon... 160 km derinlikte etkisiz hale getirildi
İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu: Neşe Erberk detayı!
Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikâyet edildi “Soykırımın tek faili İsrail değil ABD’dir”
32 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 113 kişi yakalandı
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 5 kahraman asker şehit düştü
Emekliye zam yolda! Cevdet Yılmaz: En düşük emekli maaşı alanlara dönük çalışıyoruz
MİT Avrupa'ya kaçmaya çalışan sözde sorumlu terörist Serhat Bal'ı yakaladı
Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Gazze'de can kaybı 23 bin 708'e yükseldi
İtfaiyede rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Futbolda Seçil Erzan vurgunu! 2. kez hakim karşısında: İşte ifadeleri...
CHP’li belediyede sokak hayvanlarına vahşet: İğneyle uyutup ormanlık alana attılar!
Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu için resti çekmişti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den sert çıkış: Hayırsız evlat!
SSB Başkanı Görgün'den heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

DSÖ’den çarpıcı Kovid-19 açıklaması! Herkes acilen önlemini almalı...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar! İlkokullarda yenilik…

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar! İlkokullarda yenilik…

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

Apple CEO’su Tim Cook'un 2023'te ne kadar kazandığı belli oldu

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor

ABD'ye kutup soğukları geliyor! Uzmanlar 'soğuk ısırması'na karşı uyardı: 10 dakika bile yetiyor