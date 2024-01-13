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Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Eşyaların kullanım süreleri dolduğunda, kullanılamaz hale geldiklerinde herkes çöpe atar. İşte, evimizde olan öyle bir şeyi çöpe atıyormuşuz ki o eşya resmen 22 ayar altın değerindeymiş…

Ekleme: 13.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…
Kullandığımız bir çok eşyanın kullanım süresi dolduğunda yeri çöp oluyor. Bazıları uzun soluklu bazıları kısa soluklu kullanım imkanı sağlayan elektronik aletlerde çöpe giden eşyalar arasında büyük bir yer kaplıyor.

İşte, çöpe attığımız bu elektronik aletlerinde öyle bir şey varmış ki çöpe attığımız için pişman edecek cinsten.

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Çöp diye atıyoruz meğer değer 22 ayar altın gibi…

Değeri her geçen gün katlanarak artan elektronik eşyaların içlerinde birçok kişinin bilmediği 14, 18 ve 22 ayar altın değerinden olan o parça bulunuyor.

Bilgisayar ana kartları, cep telefonları ve bazı uzak kumandaların içinde bulunan o parça altın gibi büyük değer taşıyor.

Bu altın değerindeki parça, genel bağlantı noktaları, devre kartlarındaki iğneler ve diğer küçük parçalarda bulunuyor.

Öyleki tamirciler, özelliklede ana kartlardaki sarı alaşımların büyük bölümünün altın olduğunu belirtiyor.

Ancak, elektronik aletlerde bulunan bu altını çıkarma işlemi karmaşık ve tehlikeli kimyasallar içerebiliyor.

Çöp diye atıyorduk meğer altın değerindeymiş! Hurdacılar onlar sayesinde kazancına kazanç katıyor…

Altını çıkarmak için...

Bu işlem uzmanlık ve oldukça dikkat gerektiren bir işlem olduğundan genellikle geri dönüşüm firmaları tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İşte tamda bu yüzden elektronik aletleriniz için bir geri dönüşüm firmasıyla anlaşma yaparak ekonomik kazanç elde edebilmeniz mümkün.

Ayrıca, eski ve bozuk elektronik cihazlar, geri dönüştürüldüğünde içerdikleri değerli metalleri tekrar kullanılabilir hale getirir, böylece çevreye zarar vermeden atıkların yönetilmesine yardımcı olur. Bu süreç, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar ve atıkların çevreye zarar vermesini önler.


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