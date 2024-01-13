Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini açıkladı. Operasyonda, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi' denildi.
Dokuz terörist etkisiz hale getirildi
Açıklamada, 'Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullandı.