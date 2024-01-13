Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiği taziye mesajında, bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden, son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerler için şifa diledi.Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar; Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.