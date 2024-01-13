Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlara geçit yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüphelinin tespit edildiğini, Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüphelinin tespit edildiğini, Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.
Bakan Tunç açıklamasında, 'Şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi. Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.' ifadelerini kullandı.