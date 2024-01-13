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32 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 113 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonu duyurdu. Yakalanan şüphelilerin örgüte finans sağladığı tespit edildi.

32 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 113 kişi yakalandı
Ekleme: 13.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
32 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 113 kişi yakalandı
Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Huzur ve güvenliğin sağlanması adına düzenlenen yeni operasyon, 'Kahramanlar Operasyonları' oldu.

Bu kapsamda ekipler, örgüt mensuplarına yönelik 32 ilde harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

'113 şüpheli şahıs gözaltına alındı'

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

32 ilde Bölücü Terör Örgütü‘ne (BTÖ) yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR-41” operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak.

Operasyon kapsamındaki 32 il

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında;

BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-41 operasyonlarda 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

'Gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz'

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.
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32 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 113 kişi yakalandı
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