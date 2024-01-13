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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı

10 aracın birbirine girdiği ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazada nedeniyle bir süre boyunca duran trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Ekleme: 13.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç bir kaza meydana geldi...

Gece saat 03.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde otomobil sürücüsü alkollü olmasının da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından taksi savrulurken önce önündeki başka bir taksiye ardından bariyere çarptı.

Soğuk havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 2 araç daha kazaya karıştı.

Kazayı görenler ekiplere haber verdi

Kazayı gören diğer vatandaşlar polis itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Araçta sıkışan taksi sürücüsü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yavaşlayarak kazaya bakmak istedi ama...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde gerçekleşen zincirleme kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

Bir süre duran trafik kontrollü bir şekilde ilerlemeye başlarken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde seyreden araçlardan biri yavaşlayarak zincirleme kazaya bakmak istedi.

O esnada arkasından gelen araç duramayarak yavaşlayan araca çarptı. Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlamak için trafiği yavaşlatmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Can kaybı yaşanmadı

Ancak soğuk havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 3 araç daha öndeki araçlara çarptı. Zincirleme kazaya karışan ilk 5 aracı izlemek için yavaşlayan 1 sürücünün sebebiyet verdiği kazada 5 araç daha birbirine girdi.

Kaza yapan araçlardan çıkarılan N.B. (56), A.B. ve kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü C.A. olay yerindeki sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.

Çift yönlü zincirleme kazanın gerçekleştiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir süre boyunca duran trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Can kaybının yaşanmadığı kazada 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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