Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu! 305 kişi yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen 'NARKOGÜÇ-43' operasyonları büyük bir başarıyla sonuçlandı.Operasyonlar kapsamında Türkiye genelinde 45 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda, toplamda 1 ton 661 kg uyuşturucu madde ve 417.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 305 zehir taciri ve sokak satıcısı da operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.45 İLDE OPERASYONİzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlara, 423 ekip, 1435 personel, 1 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeği katıldı.Operasyonların detaylarına göre, bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şu şekilde:- Diyarbakır'da 113 kg skunk ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı.- Konya'da 104 kg skunk ele geçirilirken, 4 zehir taciri yakalandı.- Kırıkkale'de 60 kg 500 gr skunk ele geçirilirken, 2 zehir taciri yakalandı.- Van'da 29 kg metamfetamin ele geçirilirken, 4 zehir taciri yakalandı.- Elazığ'da 28 kg eroin ve muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirilirken, 2 zehir taciri yakalandı.- İstanbul'da 21 kg 900 gr sentetik kannabionid, 25.000 adet uyuşturucu hap, 16 kg 750 gr esrar, 14 kg 650 gr skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 3 zehir taciri yakalandı.- Ordu'da 6 kg 250 gr bonzai ele geçirilirken, 6 zehir taciri yakalandı.- Muğla'da 4 kg 500 gr esrar ele geçirilirken, 2 zehir taciri yakalandı.- Ankara'da 2 kg kokain ve 336.000 adet sentetik hap ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı.- Mersin'de 56.000 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı.- Van Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise 1 ton 220 kg toz esrar ele geçirildi.Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve jandarma ekipleri tebrik edilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde zehir tacirlerine karşı operasyonların azimle devam edeceğini belirtti.