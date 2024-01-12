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Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu 2024'te 600 bin kilometreye çıkacak

Türkiye, yeni nesil haberleşme teknolojilerinde yerli üretim ve AR-GE faaliyetleriyle dijital dönüşüme odaklanırken, fiber altyapı uzunluğunun bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılması amaçlanıyor.

Ekleme: 12.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu 2024'te 600 bin kilometreye çıkacakBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Plan Taslağı'nı oluşturdu.

Bu beş yıllık plan, genişbant altyapısının ve kullanımının genişletilmesi, yeni teknolojilerin ve yerli üretimin desteklenmesi, iletişim sistemlerinin ve altyapı güvenliğinin sağlanması, ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi, rekabetin artırılması ve tüketici haklarının korunmasını hedefliyor.

Fiber uzunluk 600 bin km'ye çıkacak

Plan çerçevesinde, fiber altyapı uzunluğunun bu yıl içinde 600 bin kilometreye, 2028'e kadar ise 850 bin kilometreye ulaştırılması planlanıyor.

Ayrıca, 2024 yılında fiberin toplam sabit genişbant pazarındaki payının yüzde 35'e çıkarılması ve mobil genişbant penetrasyon oranının yüzde 90'a ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu 2024'te 600 bin kilometreye çıkacak

Siber güvenliğe ağırlık verilecek

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere bu yıl da ağırlık verilecek. Siber tehditlerin hızlıca tespiti, uyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirlerin alınması, elektronik haberleşme altyapısı ve diğer kritik altyapıların siber tehditlere karşı korunması ana hedefler arasında yer alıyor.

Bu yıl siber tehdit istihbaratı edinimi, üretimi ve paylaşımı konusunda paydaşlarla koordinasyon sağlanarak, hızlı tespit ve erken müdahale imkanlarıyla söz konusu tehditlere karşı mücadele güçlendirilecek.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumda internetin ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital becerilerin geliştirilmesi amacıyla farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu 2024'te 600 bin kilometreye çıkacak

SOME sayısı da artacak

İnternet ortamındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele sürerken yerli ve pozitif içerikler geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılacak.

Siber güvenlik tatbikatlarına katılımcı sayısının artırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) sayısının 2 bin 200'e ulaştırılması hedefleniyor.

SOME'lerde görevli uzman sayısının bu yıl 7 bin 220, düzenlenen siber güvenlik yarışmalarına katılan katılımcı sayısının 500 olması bekleniyor.
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