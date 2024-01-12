Türk mühendisler yerli ve milli kaynaklarla 3,5 yılda üretti: 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde! 3 milyon 256 bin adet

Kalyon Karapınar GES'ten alınan bilgiye göre, bölgedeki alanın kurulumunda toplam 3 milyon 256 bin 38 güneş paneli kullanıldı.Bölgede kullanılan fotovoltaik paneller, Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olarak dört fabrika ve bir Ar-Ge merkezi bulunan Ankara'daki Kalyon PV'de üretiliyor.Karapınar YEKA-1 GES projesinde bu fotovoltaik panellerden kullanıldı.Güneş panelleri, Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni teknolojilerle 3,5 yılda, yerli ve milli kaynaklarla üretildi.Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle güneş enerjisi teknolojileri Türkiye'nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırılıyor.Türkiye'nin güneş enerji santrali kurulu gücü proje ile birlikte yüzde 20 oranında büyürken yıllık 600 milyon dolar döviz ikamesini karşılıyor.