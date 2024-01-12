Trabzon'da bıçak ve yanıcı madde ile stada girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı

Trabzonspor'un sahasında Samsunspor'u ağırladığı karşılaşma öncesi stada yasaklı madde ve bıçaklarla girmeye çalışan bazı taraftarlar, polisin dikkati sayesinde yakalandı.Misafir takım taraftarlarının üzerinden bıçak ve torpil çıktıTrabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Samsunspor müsabakası öncesi, esnası ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında misafir takım taraftarı 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 25 torpil, 2 meşale ve bıçak ele geçirildi."Spor, dostluk, kardeşlik, barış, dayanışma ve tatlı rekabettir"Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Sporun ruhunda şiddet, küfür gibi davranışlar bulunmamaktadır. Spor, dostluk, kardeşlik, barış, dayanışma ve tatlı rekabettir. Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında sporun ruhuna uygun davranan başta asil Trabzonspor taraftarlarına ve tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz.