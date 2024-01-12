Sürücüler 1 Şubat tarihine dikkat! Ödemeyen trafikten men edilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat itibariyle araç sahiplerini etkileyecek önemli bir karar aldı.SEDDK tarafından yapılan duyuruya göre, araç grubu ve kullanım türüne bağlı olarak uygulanan zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10 artışa gidilecek.SEDDK'nın aldığı kararla birlikte, araç sahipleri 1 Şubat'tan itibaren araç grubu ve kullanım türüne bağlı olarak belirlenen zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10'luk bir artışla karşılaşacaklar.SEDDK yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 2024 yılı Ocak ayında belirlenen araç grupları ve kullanım türlerine göre uygulanan baz primler, Şubat 2024 itibarıyla yüzde 10 oranında artırılarak geçerli olacaktır.'Eğer trafik sigortanız ödenmediyse ve trafik kontrolünde ödenmediği tespit edilirse;Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrol edilir.Poliçe eksikse araç trafikten men edilir.Araç park alanına çekilir ve sigorta yapılana kadar park alanında tutulur.Sigorta işlemi yapıldıktan sonra araç geri teslim alınır.